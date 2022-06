Secretaria da Mulher promove seminário sobre violência política

A Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados promove, na terça-feira (21), seminário sobre combate à violência política contra mulheres, que terá a participação de especialistas, representantes governamentais e de organizações não governamentais, além de mulheres que já sofreram este tipo de violência. Confira aqui a programação completa do evento.

A procuradora da Mulher na Câmara, deputada Tereza Nelma (PSD-AL), ressalta que entre as funções da Procuradoria da Mulher está o desenvolvimento de ações de combate à violência política, além da apresentação de proposições legislativas. “A Procuradoria da Mulher tem se dedicado ao encaminhamento de denúncias de mulheres em cargos públicos vítimas de violência política, reconhecendo que esta é uma das causas da sub-representação feminina nos espaços eletivos, de poder e de decisão. Esta prática prejudica nossa democracia”, afirmou.

Já a coordenadora da bancada feminina da Câmara, deputada Celina Leão (PP-DF), lembra que, no ano passado, foi criado o Observatório Nacional da Mulher na Política (ONMP) pela Secretaria da Mulher para desenvolver estudos e pesquisas relacionados à pauta feminina, sendo que um dos eixos trata, especificamente, da violência política contra a mulher. “Nossas convidadas para este seminário fazem parte de instituições parceiras engajadas no contexto de campanha nacional de combate à violência política neste ano eleitoral”, salientou.

O seminário é organizado pela Secretaria da Mulher da Câmara por meio da Procuradoria da Mulher e do Observatório Nacional da Mulher na Política (ONMP), em parceria com a Procuradoria Especial da Mulher e a liderança da bancada feminina do Senado Federal, Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Procuradoria-Geral Eleitoral do Ministério Público Federal (PGE/MPF) – representada pelo Grupo de Trabalho Prevenção e Combate à Violência Política de Gênero; e Ouvidoria do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).

Campanha e cartilha

Ao final do seminário, será lançada a terceira edição de campanha nacional de combate à violência política contra a mulher. Também será lançada cartilha virtual e o curso “Mais Mulheres na Política”. Essas iniciativas integram a estratégia "Mais Mulheres no Poder", lançada em 2014 pela Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, com apoio da Secretaria da Mulher. O curso será desenvolvido em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).

Público

Podem participar do seminário pré-candidatas, detentoras de mandatos eletivos, apoiadoras/es de candidaturas femininas, operadoras/es do Direito em defesa dos direitos das mulheres, gestoras/es de políticas públicas para mulheres, representantes de partidos políticos, assessorias e sociedade civil em geral.

A atividade será realizada das 14 às 18 horas, no auditório Nereu Ramos da Câmara dos Deputados, em formato presencial, e poderá ser acompanhada pelo canal no YouTube da Secretaria da Mulher e pelo portal E-Democracia.