Comissão promove debate sobre plano de concessões rodoviárias no Brasil

A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados promove audiência pública na próxima quarta-feira (22) sobre o plano de concessões rodoviárias no Brasil. O pedido para realização do debate foi apresentado pelo deputado Bosco Costa (PL-SE). "É imprescindível que possamos estar a par das concessões já existentes, do cumprimento de contrapartidas das concessionárias, da atuação do Ministério da Infraestrutura, bem como das implicações indiretas das novas concessões", enumerou o deputado.

Foram convidados para a audiência pública:

o coordenador-geral de concessões existentes e delegações da Secretaria Nacional de Transportes Terrestres do Ministério da Infraestrutura, Alessandro Reichert;

o secretário de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil do Tribunal de Contas da União (TCU), Luiz Fernando Ururahy de Souza;

o diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres, Rafael Vitale Rodrigues;

o secretário de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade do estado de Sergipe, Ubirajara Barreto Santos;

o diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), Antônio Leite dos Santos Filho.

A reunião ocorre às 8h30, no plenário 11, com transmissão interativa pelo e-Democracia.