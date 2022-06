Ministério Público aponta aumento de crimes contra idosos no DF

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) divulgou hoje (15) uma pesquisa que mostra o aumento de 129% no número de processos envolvendo crimes contra idosos no Distrito Federal em 2021. As informações foram divulgadas em função do Dia Mundial de Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa, celebrado nesta quarta-feira (15).

De acordo com o levantamento, o aumento leva em conta os casos de crimes previstos no Estatuto do Idoso nos últimos três anos. Em 2019, foram registrados 39 processos. No ano seguinte, em 2020, o número passou para 68. Em 2021, foram 156 processos.

Entre os casos registrados estão os crimes de estelionato, maus tratos, violência doméstica, injúria e ameaça.

Os dados são atualizados constantemente pelo Ministério Público por meio do Mapa da Violência Contra a Pessoa Idosa , que pode ser acompanhado virtualmente pelo cidadão.