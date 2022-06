Bodyboard: Sérgio Machado é 3º na etapa brasileira do circuito mundial

O brasileiro Sérgio Machado garantiu, nesta terça-feira (15), a terceira posição do Itacoatiara Pro IBC World Contest, etapa brasileira do circuito mundial de bodyboard. O título ficou com o chileno Alan Muñoz, que bateu na decisão o sul-africano Tristan Roberts.

Segundo Muñoz, vencer em Itacoatiara teve um sabor especial: “Muito feliz em vencer esta etapa do mundial aqui em Itacoatiara, uma das praias mais bonitas e com as melhores ondas do circuito”.