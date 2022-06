Seminário avalia cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação

As comissões de Educação; e de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados promove um seminário na próxima terça-feira (21) para avaliar os oito anos do Plano Nacional de Educação (PNE).

O deputado Pedro Uczai (PT-SC), que pediu a realização do evento, lembra que o plano tem 20 metas que devem ser cumpridas até 2024. "Hoje o Brasil dispõe de recursos definidos, política pública e vontade política para colocar a educação no topo das prioridades nacionais", afirma o parlamentar.

Uczai afirma que as nações desenvolvidas investem, em média, 7,5% do Produto Interno Bruto (PIB) em educação e compara que o PNE tem uma meta de ampliar os investimentos no setor para 10% do PIB ao final de 2024.

O deputado lembra que o plano também tem metas de valorização dos profissionais do magistério das redes públicas e de ampliação de escolas públicas que ofereçam educação em tempo integral. "Esse conjunto de metas é o coração do PNE, que vai transformar política pública em política de Estado, e poderá colocar o Brasil definitivamente na rota do desenvolvimento sustentável", aposta Pedro Uczai.

O evento será realizado no plenário 3, a partir das 14 horas. Os interessados poderão acompanhar o debate ao vivo pelo portal e-Democracia.