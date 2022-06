Plenário abre sessão para retomar votação sobre projeto dos combustíveis; acompanhe

A Câmara dos Deputados iniciou a Ordem do Dia da sessão deliberativa virtual desta quarta-feira (15). Os parlamentares devem concluir a votação das emendas aprovadas pelo Senado ao projeto sobre alíquotas de ICMS incidente em combustíveis, energia elétrica e gás natural (PLP 18/22).

O Plenário aprovou na noite de ontem parte do parecer do relator, deputado Elmar Nascimento (União-BA), favorável, parcial ou totalmente, a 9 das 15 emendas do Senado ao projeto. Devido a problemas no painel eletrônico para a consolidação das votações, a conclusão dos trabalhos ficou para hoje.

