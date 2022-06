Iluminação verde e vermelha do Congresso lembra Dia de Conscientização sobre as Amiloidoses

O prédio do Congresso Nacional será iluminado de verde e vermelho nesta quarta (15) e quinta-feira (16) pelo Dia de Conscientização sobre as Amiloidoses – grupo de doenças raras, causadas pelo depósito de proteínas insolúveis no corpo. Ao contrário das proteínas normais do corpo, que são capazes de se degradarem, essas proteínas insolúveis se depositam nos órgãos e tecidos, causando danos.

Os sintomas e os órgãos afetados dependem dos diferentes tipos de amiloidose, que se classificam de acordo com a proteína afetada. Existem pelo menos 23 proteínas diferentes relacionadas à doença.

Diagnóstico

O diagnóstico da doença é difícil, pois os sinais e sintomas são muito gerais e se confundem com os de outras doenças. A identificação da amiloidose é feita a partir da exclusão de outras doenças e pode ser confirmada por meio de uma biópsia de células de gordura abdominal.

Tratamento

O diagnóstico precoce é importante, pois sem tratamento a doença pode levar à morte. As terapias disponíveis dependem do tipo de amiloidose e dos órgãos afetados, além do quadro clínico e idade do doente.

Em geral, o tratamento envolve, no primeiro momento, o controle dos sintomas e, em seguida, medicamentos para interromper a produção da proteína que gera a doença, para melhorar o funcionamento do órgão afetado.