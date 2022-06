Comissões cobram explicações do ministro da Justiça sobre atuação de policiais rodoviários na morte de Genivaldo Santos

Policiais rodoviários federais acompanham bloqueio em via de Brasília - (Foto: Joel Rodrigues/Agência Brasília)

As comissões de Direitos Humanos e Minorias; e de Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados realizam nesta tarde um audiência pública com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres. Ele foi convocado para explicar as ações de policiais rodoviários federais que resultaram na morte de Genivaldo Santos, durante abordagem policial em 25 de maio, na cidade de Umbaúba (SE).

Santos foi parado por três policiais porque pilotava uma moto sem capacete. A vítima foi imobilizada e depois colocada no porta-malas de uma viatura. Os policiais jogaram gás lacrimogênio e o fecharam lá dentro, onde ele morreu por asfixia e insuficiência respiratória aguda.

A audiência com o ministro foi pedida pelos deputados Túlio Gadêlha (Rede-PE), Talíria Petrone (Psol-RJ), Vivi Reis (Psol-PA), Erika Kokay (PT-DF), João Daniel (PT-SE), Leonardo Monteiro (PT-MG), Marcon (PT-RS), Rogério Correia (PT-MG), Vicentinho (PT-SP) e Bira do Pindaré (PSB-MA).

"É evidente que não estamos diante de um caso de utilização de força necessária à condução de indivíduo que esboçou atos de resistência, mas, sim, de mais episódio de atos executórios que demonstram o desprezo pela vida humana", disse Túlio Gadelha.

A reunião começará às 15 horas, no plenário 9.