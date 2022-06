Relator apresenta parecer favorável às emendas do Senado sobre loterias da Saúde e do Turismo; acompanhe

Deputados em sessão do Plenário - (Foto: Elaine Menke/Câmara do Deputados)

O deputado Celso Sabino (União-PA) apresentou em Plenário o parecer do deputado Giovani Cherini (PL-RS) pela aprovação das emendas do Senado ao projeto que cria as loterias da Saúde e do Turismo (PL 1561/20). Celso Sabino recomendou apenas uma emenda de redação para permitir a ampliação da loteria para prognósticos esportivos e de apostas de quota fixa. O texto original aprovado pela Câmara apenas autorizava loterias numéricas.

Celso Sabino ainda rebateu críticas de deputados da oposição por causa das mudanças na parcela destinada aos custos e manutenção da loteria. "Apesar de ter alterado a destinação do produto de arrecadação, o substitutivo não afeta a adequação financeira", argumentou Sabino.

A deputada Lídice da Mata (PSB-BA) considera alto o percentual a ser concedido para os operadores da loteria. "As emendas do Senado retiram o mérito do projeto, já que 95% da arrecadação será para o operador privado, com custeio e manutenção. Apenas 5% vão para os objetivos pensados pelo autor do projeto", criticou.

Caixa

A deputada Erika Kokay (PT-DF) também questionou a retirada da Caixa Econômica Federal como operadora das loterias da Saúde e do Turismo. "A Caixa detém a expertise em loterias e é uma das empresas que mais têm condições de desenvolver loterias. A empresa está em todos os cantos do País. Ninguém tem uma rede de atendimento como a Caixa", defendeu.

Já o deputado Tiago Mitraud (Novo-MG) apoiou as mudanças do Senado. "Se a Caixa é tão boa em operar loterias, que ela concorra com outros operadores. Quem for melhor ganha a concorrência. A gente não pode é privar a competição", argumentou.

O deputado Daniel Almeida (PCdoB-BA) acusou a proposta de fragilizar uma empresa pública. "Querem a privatização, com tentativas de fragilizar a Caixa Econômica. Não querem que a lotérica reforce as políticas públicas", afirmou.

