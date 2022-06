Secretaria da Educação oferece ensino complementar para quem concluiu Ensino Médio em 2020 e 2021

As inscrições para o Escolha Certa ocorrem até 21 de junho. A iniciativa tem o intuito de melhorar as aprendizagens dos estudantes no pós-pandemia e estimular os jovens a oportunidades de aperfeiçoamento para o mundo do trabalho e Ensino Superior. A ação, que se estende até dezembro, é destinada aos estudantes que concluíram o 3º ano do Ensino Médio entre 2020 e 2021.



Inscrições aqui.

Há quatro opções de trilhas de aprendizagem, e em todas são disponibilizadas aulas de Português, Matemática, Inglês e Projeto de Vida com Letramento Digital com foco na capacitação para o mercado de trabalho.

Opção 1: contempla somente os conteúdos citados acima;

contempla somente os conteúdos citados acima; Opção 2: preparação para o Enem com acesso gratuito à plataforma Me Salva;

preparação para o Enem com acesso gratuito à plataforma Me Salva; Opção 3: cursos de capacitação em tecnologias da informação, desenvolvimento de sistemas, programação e outras áreas de tecnologia e empreendedorismo;

cursos de capacitação em tecnologias da informação, desenvolvimento de sistemas, programação e outras áreas de tecnologia e empreendedorismo; Opção 4:capacitação em Economia Criativa (artes visuais, design, multimídia e tecnologias voltadas à comunicação).

As aulas têm formato híbrido. O estudante pode escolher se prefere cursar de forma presencial ou apenas remota. Os encontros presenciais ocorrem às terças e quintas-feiras, das 19h às 22h, no polo selecionado pelo aluno

No formato remoto, as aulas serão disponibilizadas via plataforma Google Sala de Aula e contarão com atividades síncronas e assíncronas. O início das aulas ocorreu em 31 de maio, mas os alunos que ainda irão se matricular podem recuperar as atividades no canal TV Seduc RS no YouTube e no Google Sala de Aula.

A secretária da Educação, Raquel Teixeira, destaca que o modelo visa atender uma demanda dos próprios estudantes, que foram prejudicados pelo período da pandemia e demonstraram interesse em continuar o aprofundamento dos estudos após estarem formados.

“Vivemos um momento de muitas dificuldades devido à pandemia e na área da Educação não seria diferente. Nossos alunos do Ensino Médio tiveram perdas de aprendizagem e a nossa meta é oferecer um período a mais de estudos para que se sintam seguros antes de ingressar no mundo do trabalho”, explica.

Instituições parceiras

Os alunos que se inscreverem no Escolha Certa terão indicação e acesso gratuito a cursos da temática escolhida com instituições parceiras. A iniciativa tem o intuito de oportunizar o conhecimento e aproximar ainda mais os estudantes do mercado de trabalho e da área em que almejam. Entre os parceiros da Seduc estão Sebrae, Senai, Instituto Caldeira, plataforma Me Salva e o Co.liga.