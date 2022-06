Cancelado debate com presidente da CBF sobre propostas para o futebol brasileiro

Sede da CBF no Rio de Janeiro - (Foto: Divulgação/CBF)

As propostas da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para a nova gestão da entidade e o desenvolvimento do esporte serão tema de audiência pública na terça-feira (14), na Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados. Foi convidado para a reunião o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

A audiência será às 13 horas, no plenário 4, e poderá ser acompanhada de forma virtual e interativa pelo e-Democracia.

O deputado José Rocha (União-BA), que pediu a audiência, lembrou que a CBF elegeu uma nova diretoria em março deste ano.

"Todos os últimos presidentes da entidade já estiveram presentes nesta comissão", disse o deputado. Ednaldo Rodrigues foi eleito para o quadriênio 2022/2026.