Câmara se ilumina de vermelho em apoio ao Dia Mundial do Doador de Sangue

A Câmara dos Deputados fica iluminada de vermelho nesta terça-feira (14) em apoio ao Dia Mundial do Doador de Sangue. A ação integra a campanha Junho Vermelho, criada pelo Ministério da Saúde em 2015 com o objetivo de homenagear os doadores de sangue e conscientizar os não-doadores sobre a importância do ato.

De acordo com o Ministério da Saúde, pode doar sangue quem tem boas condições de saúde e tem entre 16 a 69 anos de idade (de 16 a 17 anos com autorização do responsável legal). Também é preciso pesar mais do que 50 kg, não estar em jejum, não ter feito uso de bebida alcoólica nas últimas 12 horas, não estar grávida ou amamentando, não ter feito tatuagem ou maquiagem definitiva há menos de 12 meses, não ter histórico de doenças infecciosas, transmissíveis por transfusão (como hepatite, sífilis e HIV), entre outras restrições.

Confira a lista completa de impedimentos para a doação no site do Ministério da Saúde.