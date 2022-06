A visitação à Câmara dos Deputados neste sábado (11) e domingo (12) estará suspensa em razão de interrupção no fornecimento de água no Edifício Principal. Obras de manutenção no local deixarão banheiros e bebedouros sem água, o que inviabiliza o recebimento de visitantes.

Saiba mais sobre as visitas guiadas ao Congresso Nacional