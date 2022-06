Comissão vai questionar ministro sobre ações de policiais rodoviários na morte de Genivaldo Santos

A Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados vai realizar nesta quarta-feira (15) audiência pública com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres. Ele foi convocado para explicar as ações de policiais rodoviários federais que resultaram na morte de Genivaldo Santos, durante abordagem policial em 25 de maio, na cidade de Umbaúba (SE).

Santos foi parado por três policiais porque pilotava uma moto sem capacete. A vítima foi imobilizada e depois colocada no porta-malas de uma viatura. Os policiais jogaram gás lacrimogênio e o fecharam lá dentro, onde ele morreu por asfixia e insuficiência respiratória aguda.

O deputado Alexandre Frota (PSDB-SP), que propôs a audiência pública, pediu esclarecimento sobre as imagens do ocorrido, que foram publicadas nas redes sociais. "As ações cometidas são desumanas. A violação dos direitos humanos do cidadão em referência são absurdas e inaceitáveis", disse Frota.

O deputado acusa a Polícia Rodoviária Federal de cometer diversas violações dos direitos humanos. "Quer nos parecer que a atitude dos agentes não foi isolada e pontual", comentou.

A reunião começará às 15 horas, no plenário 9.