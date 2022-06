Comissão aprova 2% de receita de loterias para jovens em situação de vulnerabilidade

A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que destina 2% da arrecadação das loterias para o Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem).

O Projeto de Lei 2708/11, do Senado Federal, altera a Lei 13.756/18, que trata da destinação das receitas das cinco modalidades de loterias.

O programa atende jovens de 15 a 29 anos em situação de vulnerabilidade com o objetivo de promover reintegração ao sistema educacional e qualificação profissional.

Relatora da matéria, a deputada Tereza Nelma (PSD-AL) manteve a versão original, fazendo alterações apenas para adaptar o texto à legislação atual.

A parlamentar observou que as loterias administradas pela Caixa Econômica Federal registraram recorde de arrecadação no ano de 2020, com total de receitas de R$ 17 bilhões. Assim, os recursos que poderiam ajudar no custeio do Projovem poderiam chegar a R$ 340 milhões.

“Valor que muito ajudaria nossos jovens e adolescentes brasileiros que hoje estão em condições desfavoráveis”, observou.

Tramitação

O projeto será analisado em regime de prioridade e em caráter conclusivo pelas comissões de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

