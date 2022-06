Deputados e atletas do judô defendem mais incentivos para a modalidade no Brasil

João Derly (E), bicampeão mundial de judô, e o deputado Luiz Lima (C) - (Foto: Elaine Menke/Câmara dos Deputados)

Participantes de audiência pública da Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados defenderam nesta quinta-feira (9) mais incentivos ao judô, para garantir melhores resultados na modalidade. O encontro faz parte do ciclo de debates que envolvem o esporte brasileiro para as Olimpíadas de Paris, em 2024.

O presidente da Confederação Brasileira de Judô, Sílvio Acácio Borges, lembrou que o judô é uma das modalidades com mais sucesso nas olimpíadas, contabilizando 24 medalhas, sendo quatro de outro. Segundo ele, desde 1984, os esportistas brasileiros têm se mantido no pódio olímpico.

“Temos plena convicção que podemos ainda mais. Nossas perspectivas para 2024 são boas”, disse.

Bicampeão mundial de judô e ex-deputado federal, João Derly defendeu a massificação do esporte e a inclusão da modalidade nos currículos escolares. Segundo ele, é muito importante ter mais escolas com práticas do judô.

“Queremos dar força às confederações e federações. Temos que trabalhar e precisamos envolver os entes políticos, para dar nova vidas às federações e ser um novo fomentador para os judôs nos estados. Hoje é fundamental ter esse olhar para conseguir sanar essa dificuldade”, afirmou o ex-atleta.

Bolsa Atleta

O membro da Comissão de Atletas da Confederação Brasileira de Judô, Rafael Silva, destacou a importância do programa Bolsa Atleta, criado em 2005, que já beneficiou mais de 1.544 atletas do judô. Segundo ele, já foram investidos R$ 17 milhões apenas na modalidade.

“No ciclo olímpico, desde a criação do programa, todas as medalhas tiveram a marca do governo”, disse. “O bolsa atleta é fundamental para o desenvolvimento dos atletas nas modalidades e no cenário mundial”, continuou Silva.

O representante dos clubes na Confederação Brasileira de Judô, Daniel Dell'Aquila, defendeu um maior apoio dos clubes para o desenvolvimento do esporte no País. “Precisamos caminhar juntos. Acho que a sinergia com clube é importante”, afirmou.

O deputado Luiz Lima (PL-RJ), que solicitou o debate, disse que o atleta que recebe recursos públicos para atuar no esporte deve retribuir para a sociedade brasileira o apoio recebido por meio de palestras, cursos em escolas, etc. Segundo ele, é fundamental usar o judô como suporte na educação dos jovens.

“Trazer a disciplina, o comportamento de competição e usando o esporte como pilar da educação”, defendeu.