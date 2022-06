Comissão debate prorrogação de incentivos a entidades que atuam no tratamento do câncer e de pessoas com deficiência

Alexandre Padilha: interrupção do incentivo prejudicou centenas de organizações sem fins lucrativos - (Foto: Billy Boss/Câmara dos Deputados)

A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados promove audiência pública na terça-feira (14) sobre o Projeto de Lei 5307/20, que prevê a prorrogação de incentivos aos programas nacionais de apoio à atenção oncológica (Pronon) e de saúde da pessoa com deficiência (Pronas/PCD). A proposta tramita em regime de urgência e aguarda votação no Plenário.

O pedido para realização do debate foi apresentado pelo deputado Alexandre Padilha (PT-SP). "A interrupção da lei de incentivo ao Pronon e ao Pronas/PCD está prejudicando centenas de organizações sem fins lucrativos em todo o País que não podem captar recursos para novos projetos", alertou o deputado.

Foram convidados para a audiência pública, entre outros:

a presidente da Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB/SP, Laís de Figueiredo Lopes;

a superintendente-geral do Instituto Jô Clemente, Daniela Machado Mendes;

o presidente do Instituto Olga Kos de Inclusão Cultural, Wolf Kos;

a advogada e especialista em terceiro setor Aline Akemi de Freitas;

a assessora de gestão estratégica da Sorri-Bauru, Estela Rueda.

Confira a lista completa de convidados.

A reunião ocorre no plenário 13, às 13 horas, com transmissão interativa pelo e-democracia