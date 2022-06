Comissão promove debate sobre criação da política nacional de cuidado para pessoas com demências

A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados promove audiência pública na terça-feira (14) para debater o Projeto de Lei 4364/20, em análise na comissão, que institui a Política Nacional de Cuidado Integral às Pessoas com Doença de Alzheimer e Outras Demências.

O pedido para a realização do debate é da deputada Tereza Nelma (PSD-AL). "Trata-se de um grupo de enfermidades de enorme impacto social e econômico, que devasta famílias e indivíduos de todas as classes sociais e etnias, mas com especial impacto sobre a população idosa", ressaltou a deputada.

Foram convidados para a audiência pública:

a presidente da Federação Brasileira das Associações de Alzheimer, Elaine Mateus;

o fundador e diretor da Associação Crônicos do Dia a Dia (CDD), Gustavo San Martin;

o geriatra Leandro Minozzo;

a coordenadora do projeto "Tudo sobre Alzheimer", Lina Menezes;

o especialista em gerontologia Otávio Nóbrega;

o presidente da Associação Brasileira de Alzheimer (Abraz), Rodrigo Schutz;

e a representante da Abraz no Conselho Nacional de Saúde , Walquiria Alves.

A reunião ocorre às 10 horas, no plenário 7, com transmissão pelo e-democracia.