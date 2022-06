Resolução da Câmara concede título de cidadão brasileiro ao piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton

A Câmara dos Deputados promulgou nesta quinta-feira (9) uma resolução que concede ao piloto britânico de Fórmula 1 Lewis Hamilton o título de cidadão honorário do Brasil. A homenagem (PRC 79/21) foi sugerida pelo deputado André Figueiredo (PDT-CE), e recebeu parecer favorável do relator em Plenário, deputado Jhonatan de Jesus (Republicanos-RR).

Figueiredo destacou que, no ano passado, Hamilton venceu o Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1, em São Paulo, e repetiu o gesto do brasileiro Ayrton Senna em 1991, dando uma volta adicional no autódromo com a bandeira nacional.