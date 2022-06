Comissão promove debate sobre acolhimento familiar de crianças

A Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados promove audiência pública na segunda-feira (13), às 14 horas, para debater o Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora (SFA).

Desde 2009, com as alterações propostas pela Lei 12.010/09, a modalidade familiar de acolhimento de crianças e adolescentes passou a ser considerada prioritária. "O cuidado e as vinculações afetivas são fatores importantes para a saúde integral do sujeito. Ademais, é importante pontuar que esses elementos acabam perdendo força e qualidade em ambientes institucionais, pela própria configuração desses dispositivos e das demandas de seu funcionamento", lembra a deputada Erika Kokay (PT-DF), autora do pedido de realização do debate.

Foram convidados:

um representante do Ministério da Cidadania;

a representante da Promotoria de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios Rosana Viegas e Carvalho;

a representante do Movimento Nacional Pró-convivência Comunitária Edinalva Severo;

a represente da Coalizão pelo Acolhimento em Família Acolhedora Débora Cristina Fonseca;

o juiz da Vara da Infância e Juventude de Guarulhos (SP) Iberê de Castro Dias;

a psicóloga e vice-presidente do Grupo Aconchego (DF), Julia Salvagni; e

o representante do Conselho Nacional de Justiça Richard Paulro Pae Kim.

O evento será realizado no plenário 10 e terá transmissão interativa pelo e-Democracia.