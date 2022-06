Comissão aprova “Hora do Colinho” em hospitais para bebês órfãos ou isolados dos pais

A Comissão de Seguridade Social e Família aprovou proposta que cria em todo o País a “Hora do Colinho", que consiste no acolhimento humanitário e afetivo, por equipes multidisciplinares, de bebês recém-nascidos órfãos ou que estiverem privados da presença da família durante a hospitalização.

Foi aprovado um substitutivo da relatora, deputada Carla Dickson (União-RN), ao Projeto de Lei 2956/21, da deputada Edna Henrique (Republicanos-PB).

O texto aprovado mantém a essência do original, mas, segundo a relatora, deixa de trazer detalhamentos excessivos. “É importante que os serviços de saúde adotem a medida, mas cada um segundo sua realidade”, destacou Carla Dickson.

Segundo o substitutivo, a “hora do colinho” deverá ser instituída em todos os estabelecimentos de saúde em que haja bebês internados órfãos ou privados da presença materna e paterna.

O poder público deverá oferecer treinamento sobre a técnica à equipe multiprofissional de saúde que lida com recém-nascidos

Ficaram fora do substitutivo, por exemplo, detalhamentos sobre as salas onde a técnica pode ser empregada e sobre cartazes informativos e publicitários para a divulgação do procedimento.

Tramitação

O projeto será analisado, em caráter conclusivo, pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

