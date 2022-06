Relator defende isenção de ICMS sobre adicionais na tarifa de energia; acompanhe

O relator do Projeto de Lei Complementar 62/15, deputado Rodrigo de Castro (União-MG), apresentou parecer em que recomenda a isenção de cobrança de ICMS sobre adicionais na tarifa de energia para bandeiras de escassez hídrica. Rodrigo de Castro explicou que retirou do texto os termos "bandeira amarela e vermelha" porque haveria outras formas de mencionar a cobrança.

O adicional é cobrado no período da seca, quando há diminuição dos lagos que abastecem as hidrelétricas e é necessário gerar energia por termelétricas, que têm um custo maior.

O autor do projeto, deputado Hildo Rocha (MDB-MA), calcula que o adicional seja de até R$ 15 para cada 100 kW. Com a aprovação do projeto, o consumidor economizará até R$ 4 a cada 100 kW consumidos, o que equivale a uma tarifa de até 27% do ICMS, cobrada por alguns estados.

Hildo Rocha afirmou que a cobrança sobre o adicional é resultado da falta de planejamento de quem deve gerar energia. "Existe uma tributação excessiva sobre a conta de energia. É um absurdo. O consumidor não tem culpa, mas é punido por pagar uma tarifa mais cara. O que se criou com estas bandeiras é uma tremenda injustiça. Os pobres não podem pagar a conta", declarou.

O deputado Mauro Benevides Filho (PDT-CE) reclamou que a proposta não isenta também o PIS/Cofins e acusou o projeto de ser inconstitucional. "A Constituição veda o governo federal de fazer isenção de tributo estadual. Aqui está sendo isento o ICMS", alertou.

Apesar de defender a proposta, o deputado Zé Neto (PT-BA) fez críticas à venda da Eletrobras, que, segundo ele, também deve gerar um aumento na tarifa de energia. "Os valores que vão impactar na tarifa sobre a venda da Eletrobras são um mistério", afirmou.

