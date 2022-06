Iluminação rosa do Congresso lembra mês de conscientização sobre a linfangioleiomiomatose

O Congresso Nacional fica iluminado de rosa desta quarta-feira (8) até o dia 13 de junho para lembrar o Mês Mundial de Conscientização da Linfangioleiomiomatose. Conhecida como LAM, a doença se caracteriza pela presença de cistos nos pulmões, sistemas linfáticos e rins, é considerada uma neoplasia de baixo grau e pode comprometer a função pulmonar, segundo a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT).

A iluminação especial atende a pedido do deputado Alan Rick (União-AC).

Devido à proliferação de células musculares da LAM, pode haver obstrução de vias aéreas e de vasos sanguíneos nos pulmões, de acordo com a SBPT. Com o tempo, o paciente passa a ter dificuldade de oxigenação adequada do organismo. Não há ainda tratamento que proporcione a cura da doença. O transplante pulmonar é indicado em casos avançados.

Neste ano, um dos destaques da campanha é a decisão do Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec) de validar o uso do medicamento sirolimo para o tratamento de alguns casos de LAM. Com a regulamentação, os médicos de todo o País terão mais facilidade de solicitar o medicamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Um grande desafio com relação à LAM é o subdiagnóstico pela falta de conhecimento da doença e pouco acesso à tomografia em alguns locais do Brasil.