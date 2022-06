Ivan Valente é autor do requerimento - (Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados)

Foi cancelado debate que Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados promoveria nesta quarta-feira (8) sobre o Projeto de Lei 1043/19, de autoria do deputado David Soares (União-SP), que dispõe sobre a abertura de agências bancárias aos sábados e domingos.

O pedido para o debate é do deputado Ivan Valente (Psol-SP). Ele quer abrir diálogo com as entidades que acompanham o tema.