Adiado debate sobre importância do sítio arqueológico do Cais do Valongo para identidade nacional

Foi adiado para 13 de julho o debate que a Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados realizaria nesta quarta-feira (8) para tratar do "Sítio arqueológico Cais do Valongo e do Centro de Pesquisa e Acervos", localizados no Rio de Janeiro.

A deputada Benedita da Silva (PT-RJ), que pediu a audiência, defendeu a necessidade de criação e efetivação "das políticas públicas de respeito e promoção da igualdade racial e a necessidade de proteção e salvaguarda das práticas das comunidades tradicionais afro-brasileiras, como parte constituinte da identidade brasileira e carioca".

Benedita da Silva lembrou que o Decreto 34.803/11 diagnosticou a necessidade de acompanhamento e avaliação das políticas desenvolvidas na Pequena África (região do Cais do Valongo e da Pedra do Sal), considerando a regulação do território urbano na qual se insere.