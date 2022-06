Deputado Vitor Hugo é o novo ouvidor-geral da Câmara

O deputado Vitor Hugo (PL-GO) é o novo ouvidor-geral da Câmara dos Deputados. Nomeado para o cargo em maio deste ano, ele vai comandar a Ouvidoria Parlamentar – órgão responsável pela interlocução com o cidadão para aferir a satisfação e promover o aperfeiçoamento de processos e serviços oferecidos pela Câmara à sociedade.

Vitor Hugo foi líder do governo na Câmara de janeiro de 2019 a agosto de 2020. Ele é advogado, consultor legislativo da Casa na área de Segurança Pública e Defesa Nacional e major de Infantaria e Forças Especiais do Exército (na reserva não remunerada).

Atendimento ao Cidadão

A Ouvidoria Parlamentar dá o encaminhamento a reclamações, elogios, denúncias e sugestões administrativas feitas pelo cidadão. O órgão também promove pesquisas, consultas à sociedade e audiências públicas.

As demandas do cidadão podem ser apresentadas por meio do Disque-Câmara (0800 0 619 619) e do canal Fale Conosco ou ainda por atendimento presencial.

O cidadão pode acompanhar pela internet, em tempo real, a situação das demandas. Basta acessar a aba "Minhas Solicitações" do Fale Conosco ou pelo Disque-Câmara, informando o número de protocolo.