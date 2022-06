CCJ aprova nome de Francisco Pereira Netto para viaduto de Curitiba

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 5310/20, que dá o nome de Francisco Pereira Netto ao viaduto situado sobre a rodovia BR-116, altura do km 117, no bairro Campo Santana, em Curitiba (PR).

A proposta foi aprovada em caráter conclusivo e seguirá para o Senado, caso não haja recurso para votação no Plenário.

Avicultor e empresário, Francisco Pereira Netto foi um dos pioneiros do bairro, onde viveu por 89 anos, de 1929 até morrer, em 2019. "O negócio se tornou a maior granja avícola do Paraná, chegando a ter 300 mil aves", relata o deputado Luciano Ducci (PSB-PR), autor do projeto. Francisco Pereira Netto também ajudou a construir a Paróquia Sant'Ana e colaborou com a assistência dos moradores.

A proposta foi aprovada com parecer favorável do deputado Luizão Goulart (Solidariedade-PR), relator na CCJ.