Câmara analisa projeto que prevê reembolso na tarifa de energia em razão de tributo indevido; acompanhe

A Câmara dos Deputados começou a Ordem do Dia da sessão deliberativa do Plenário e analisa agora o Projeto de Lei 1143/21, do Senado, que atribui à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) a devolução integral ao consumidor de energia elétrica, via preços das tarifas, de valores recolhidos a maior em razão de mudanças normativas ou decisões administrativas ou judiciais relacionadas à redução de tributos.

A intenção é viabilizar a restituição de valores de PIS/Cofins pagos a maior porque, em agosto do ano passado, o Supremo Tribunal Federal (STF) considerou inconstitucional incluir o ICMS na base de cálculo desses tributos.

Entretanto, o parecer preliminar da relatora, deputada Joice Hasselmann (PSDB-SP), recomenda a aprovação de outro texto do Senado que tramita em anexo, o PL 1280/22, com regras mais específicas sobre o tema.

