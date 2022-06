Cancelado debate sobre capacitação de profissionais para apoio a pessoas com deficiência nas escolas

Adulto auxilia criança com deficiência a ler - (Foto: Depositphotos)

Foi cancelado debate que a Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados realizaria nesta terça-feira (7) para discutir sobre a proporcionalidade e capacitação dos profissionais de apoio às pessoas com deficiência em instituições de ensino.

"As instituições de ensino devem estar preparadas para oferecer um atendimento digno para pessoas com deficiência. Para tanto, é preciso preparo e especialização de toda a equipe", diz a deputada Soraya Santos (PL-RJ) ao justificar o pedido de realização do debate.