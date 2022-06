Comissões debatem impacto da estiagem nas ações de irrigação

As comissões de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural; e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável discutem nesta terça-feira (7) as ações que dificultam a irrigação e o armazenamento de água e o impacto da última estiagem nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul.

O deputado Covatti Filho (PP-RS), que pediu a realização do debate, afirma que a irrigação permite aos agricultores ganhos de produtividade, produção em diferentes épocas do ano e a redução de perdas decorrentes de secas.

“Segundos dados do Ministério da Agricultura, o Brasil possui potencial de 30 a 45 milhões de hectares de áreas irrigáveis, mas atualmente apenas 6,5 milhões de hectares são efetivamente irrigados”, afirma Covatti Filho.

O parlamentar quer discutir com gestores e especialistas quais políticas públicas podem ser adotadas para “destravar as amarras que não permitem o avanço da irrigação e o armazenamento de água em nosso País”. Além disso, o deputado afirma que é essencial saber os reais impactos econômicos e sociais da última estiagem.

Debatedores

Foram convidados para discutir o assunto com as comissões, entre outros:

– o secretário-adjunto da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul, Rodrigo Ramos Rizzo;

– a secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul, Marjorie Kauffmann;

- o gerente de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos, Vinícius Tavares Constante;

– o secretário-executivo do Meio Ambiente de Santa Catarina, Leonardo Schorcht Bracony Porto Ferreira;

– o secretário de Agricultura e do Abastecimento do Paraná, Norberto Ortigara;

– o secretário do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo do Paraná, Everton Luiz da Costa Souza;

– o secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar do Mato Grosso do Sul, Jaime Elias Verruck.

A audiência será realizada no plenário 6, a partir das 10 horas.