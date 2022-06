Comissão Mista de Orçamento debate falta de recursos para investimentos em 2023

O relator da LDO, senador Marcos do Val, deve apresentar parecer preliminar nesta semana - (Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado)

A Comissão Mista de Orçamento vai realizar nesta quarta-feira (8), às 14h30, audiência pública sobre o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). O projeto da LDO para o ano que vem (PLN 5/22) fixa uma meta de déficit primário de R$ 65,9 bilhões para o governo central e estima o reajuste do salário mínimo para R$ 1.294, com base na correção da inflação projetada de 6,7% pelo INPC em 2022.

Na audiência pública, deputados e senadores devem questionar o Ministério da Economia sobre a falta de recursos para investimentos, com previsão de R$ 108 bilhões, e a revisão dos parâmetros econômicos diante da crise causada pela pandemia de Covid-19 e pelo conflito entre Rússia e Ucrânia.

Devem participar da reunião:

o secretário especial do Tesouro e Orçamento, Esteves Pedro Colnago Júnior;

o secretário de Orçamento Federal, Ariosto Culau.

Relatório

Ainda nesta semana, o relator da LDO, senador Marcos do Val (Podemos-ES), pode apresentar o relatório preliminar. Somente após a aprovação do relatório preliminar será aberto o prazo para deputados e senadores apresentarem emendas ao projeto de lei.

A Comissão Mista de Orçamento prevê votar o relatório final do projeto da LDO até 7 de julho. Assim, a proposta poderá ser analisada pelo Plenário do Congresso Nacional antes do recesso parlamentar, que começa em 18 de julho.

A reunião ocorrerá no Plenário 2, do Anexo II, da Câmara dos Deputados.