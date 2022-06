Adiado debate do Centro de Estudos e Debates Estratégicos sobre déficit público

Foi adiado para o dia 14 de junho debate que o Centro de Estudos e Debates Estratégicos (Cedes) da Câmara dos Deputados vai promover sobre déficit público. O evento integra as discussões para estudo sobre o mesmo tema de autoria dos deputados Félix Mendonça Júnior (PDT-BA) e Denis Bezerra (PSB-CE). O palestrante será o deputado Mauro Benevides Filho (PDT-CE). O objetivo do estudo é apresentar um diagnóstico a respeito da evolução do endividamento público brasileiro nos últimos 25 anos.

A reunião ocorre às 11 horas, no Auditório Freitas Nobre, com transmissão interativa pelo e-democracia.