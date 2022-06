Aplicativo SouTEC pode contribuir na qualificação dos estudantes

Os estudantes que estão no fim do ensino fundamental ou no começo do ensino médio têm, agora, uma ferramenta para ajudar na escolha da carreira profissional. É um aplicativo chamado SouTEC, que oferece um questionário com 72 perguntas e, a partir das respostas, indica cursos técnicos e roteiros de estudos para se qualificar.

O ministro da Educação, Victor Godoy, apresentou a ferramenta a estudantes, durante uma cerimônia no auditório da pasta.

O aplicativo SouTEC foi desenvolvido por meio de uma parceria do Ministério da Educação com a Universidade Federal de Alagoas e a Universidade de São Paulo. De acordo com a diretora de Políticas e Regulação da Educação Profissional e Tecnológica, Joelma Kremer, além de ajudar os alunos, a ferramenta também pode auxiliar a elaboração de políticas públicas.

Para usar o SouTEC, os estudantes só precisam informar a idade e a cidade onde moram. Nenhuma outra informação pessoal é solicitada. O aplicativo já está disponível gratuitamente para telefones e tablets. Depois de baixar, é possível usar o SouTEC mesmo que o aluno não tenha acesso à internet.

Foto: Reprodução/Agência Brasil