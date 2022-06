Uergs abre processo seletivo simplificado para vagas da graduação

A Uergs abriu processo seletivo simplificado para o preenchimento de 347 vagas em cursos de graduação. A seleção se dará a partir da média aritmética das disciplinas de Português e Matemática nos três anos do Ensino Médio ou das notas de exames de certificação, não sendo necessária a realização de provas específicas. As inscrições poderão ser feitas de 6 a 15 de junho, de forma online, pela Central do Candidato.

As oportunidades são para 10 cursos de graduação, ofertados em 18 unidades universitárias, que tiveram vagas remanescentes do processo seletivo com as notas do Enem. Metade das vagas está destinada a candidatos economicamente hipossuficientes, negros e indígenas (de acordo com a população no Estado) e 10%, para pessoas com deficiência.

SERVIÇO

• A recomendação do edital é que os documentos da inscrição sejam enviados utilizando os navegadores Google Chrome ou Mozilla Firefox, em computadores do tipo PC, nos quais a Central do Candidato foi testada. Portanto, não é recomendado o uso de celulares ou tablets para o envio da documentação.

• A divulgação do resultado da seleção ocorrerá até o final do mês de junho e as aulas iniciarão em 1º de agosto.

•Clique aqui para acompanhar as publicações referentes a este processo seletivo(uergs.edu.br/ingresso-simplificado)