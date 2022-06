Comissão volta a debater impacto da pandemia na educação

A subcomissão temporária para acompanhamento da educação na pandemia promove na segunda-feira (6), às 10h, audiência pública interativa remota para avaliar os impactos da Covid-19 nas atividades de ensino.

Essa será a 14ª audiência pública promovida pela Comissão, que terá como tema a permanência na escola e a criação de condições para que o estudante se sinta bem no ambiente de ensino, com protocolos de segurança sanitária, oferta de alimentação de qualidade e política de acolhimento socioemocional. A subcomissão, que funciona no âmbito da Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE), é presidida pelo senador Flávio Arns (Podemos-PR).

O debate terá a participação, já confirmada, da coordenadora-geral de Currículo, Metodologia e Material Didático da Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação (Semesp/MEC), Rosana Cipriano Jacinto da Silva; e da técnica em Assuntos Educacionais da Universidade Federal do Paraná (UFPR), Cínthya Vernizi Adachi de Menezes;

O debate contará ainda com a participação da professora da Universidade do Rio de Janeiro (Uerj), Eneida Simões da Fonseca; da professora do Programa de Escolarização Hospitalar de Curitiba, Ana Carolina Lopes Venâncio; e da professora do Departamento de Educação Inclusiva da Secretaria de Estado da Educação do Estado do Paraná, Maria Odhilie Lopes.