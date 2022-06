Atibaia, em São Paulo, será a Capital Nacional do Morango

O Plenário do Senado aprovou nesta quinta-feira (2) o projeto de lei que concede à cidade de Atibaia (SP) o título de “Capital Nacional do Morango”. Essa proposta (PLC 77/2017) segue para a sanção do presidente da República.

O relator da matéria foi o ex-senador Eduardo Lopes (RJ). No parecer que havia apresentado, ele ressaltou que foi em Atibaia que teve início o projeto Produção Integrada de Morango (PIMo), da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), para promover o cultivo com menos agrotóxicos e com mais equilíbrio do ecossistema.

A cidade é conhecida pela produção da fruta e promove todos os anos a Festa de Flores e Morangos, que está na 40ª edição.

“Além de pioneiro na implementação da PIMo, Atibaia é o único município no estado de São Paulo com um selo de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) pelos produtores participantes. Por meio da PIMo, vários projetos estão sendo implementados para modernizar a cultura do morango de forma sustentável, como, por exemplo, produção de mudas de qualidade”, ressaltou Eduardo Lopes em seu relatório.