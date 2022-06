Kajuru critica fala de Lula sobre PSDB

O senador Jorge Kajuru (Podemos-GO) criticou, em pronunciamento nesta quinta-feira (2), discurso em que Luis Inácio Lula da Silva, pré-candidato do PT à presidência, atacou o PSDB. Kajuru disse que ao louvar a sobrevivência do PT, Lula afirmou que partido dos tucanos acabou. Para o senador, a atitude foi uma descortesia com Geraldo Alckmin, candidato a vice-presidente em sua chapa. O senador ressaltou que a campanha eleitoral ainda não começou oficialmente, mas está a pleno vapor.

— A fala lulista vai criar certamente dificuldades para o PT na tentativa de buscar mais apoio junto a lideranças do PSDB, partido em crise e no momento sem pré-candidato à presidência. Parece que a liderança na pesquisa de intenção de votos está gerando em Lula uma compulsão por frases infelizes, imitando seu adversário Jair Bolsonaro — afirmou.

O senador ressaltou que Lula já deu outras declarações polêmicas sobre aborto e regulação de mídia, tendo criticado de forma equivocada o favorecimento de militares no governo Bolsonaro e o padrão de vida da classe média brasileira.