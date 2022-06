Confúcio Moura defende projeto que cria campanha junho verde

Em pronunciamento nesta quinta-feira (2), o senador Confúcio Moura (MDB/RO) defendeu a aprovação do PL 1.070/2021 que altera a política nacional de educação ambiental para criar a campanha junho verde, com o objetivo de divulgar a importância da preservação ambiental para a vida das pessoas. O texto, já aprovado pelo Senado, aguarda votação na Câmara dos Deputados.

Para Confúcio, o ser humano vem se portando indevidamente, manifestando uma necessidade de destruir todas os recursos naturais rapidamente. Para ele, esse tipo de comportamento evidencia a falta de compromisso com as futuras gerações e pode ser mudado com um trabalho de educação ambiental voltado à proteção da natureza.

— Há a necessidade do engajamento jovem, da juventude, através das suas ONGs, das suas faculdades, do seu ensino médio, de dar o grito da juventude revolucionária, no sentido da proteção do nosso meio ambiente. Quando a gente fala das mudanças climáticas, parece que é alguma coisa que não vai acontecer. Parece que é uma utopia maledicente que algum cientista louco quer apregoar e convencer o mundo. Mas as mudanças climáticas estão acontecendo. Vocês estão vendo os desastres sucessivos, acontecendo aqui e acolá — lembrou.

O senador também fez um apelo para que os candidatos à presidência da República tratem da questão em seus planos de governo a serem apresentados à população.

— Não quer dizer que nós sejamos contrários ao desenvolvimento econômico, ao agronegócio, à pecuária, enfim, às plantações, à produção de alimentos. Nem de longe! Nós temos espaço para as duas coisas, afirmou.