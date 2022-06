Plenário aprova nome do aeroporto de Macaé; projeto vai a sanção

Em votação simbólica, o Plenário do Senado aprovou, nesta quarta-feira (1º), o projeto que dá ao aeroporto de Macaé (RJ) o nome de Joaquim de Azevedo Mancebo, responsável por fundar o Aeroclube da cidade. O PL 342/2019, da deputada federal Soraya Santos (PL-RJ), foi aprovado na forma do relatório do senador Romário (PL-RJ) e segue para sanção presidencial.

O projeto já tinha sido submetido à Comissão de Educação (CE) do Senado, também sob relatoria de Romário. Em seu parecer, o parlamentar lembrou que Joaquim de Azevedo Mancebo “foi um apaixonado pela aviação que ajudou a fundar o Aeroclube de Macaé e contribuiu para o desenvolvimento econômico da região ao fazer surgir o campo de pouso que se transformaria no aeroporto da cidade”.

Romário informou que a iniciativa de homenagem partiu de uma demanda de associações e entidades da cidade de Macaé para que o aeroporto possuísse uma identidade “relacionada à luta dos filhos da terra”.