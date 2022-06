Para Chico Rodrigues, Brasil precisa criar plano estratégico de segurança alimentar

Preocupado com a crise alimentar que afeta o Brasil e o mundo, o senador Chico Rodrigues (União-RR) afirmou, em pronunciamento em Plenário nesta quarta-feira (1°), que o Brasil precisa imediatamente instituir um plano estratégico de segurança alimentar. Tal medida precisa contemplar, direta e indiretamente, toda a cadeia produtiva. Ressaltou que a questão da fome no país é um problema “estrutural e recorrente”. Portanto, algo inadmissível para uma nação que aparece como o terceiro maior produtor de alimentos do mundo.

— O Brasil precisa, urgentemente, transformar a questão alimentar em assunto de Estado, e não meramente de governo, que muda conforme interesses circunstanciais. Se isso for feito com inteligência estratégica e vontade política, ele poderá se tornar uma potência econômica em menos de uma década, ao tempo em que resolve o problema da fome, inclusive no território nacional — declarou.

Para o senador, diante da falta de alimentos no mundo, o momento é oportuno para o governo federal atentar para as oportunidades de negócios e o fortalecimento da economia advinda da produção agrícola nacional. O parlamentar ainda sugeriu ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, criar um grupo de trabalho para produzir, num prazo de 90 dias, os fundamentos do plano estratégico de segurança alimentar.

— E, obviamente, esta Casa legislativa [Senado] tem esse poder de indução, inclusive de composição com o governo federal, para apresentar projetos, propostas que possam ser assimiladas pelo Executivo e diminuirmos os efeitos nefastos dessa fome pela qual passam o Brasil e a humanidade — argumentou.