Senado aprova homenagens à Legião da Boa Vontade e à Rede Amazônica

As sessões de homenagem foram aprovadas por votação simbólica - Roque de Sá/Agência Senado

Em votação simbólica, nesta quarta-feira (1º), o Plenário do Senado aprovou a realização de sessão especial em comemoração aos 72 anos da entidade beneficente Legião da Boa Vontade. A homenagem atende a requerimento (RQS 410/2022) apresentado pelo senador Eduardo Girão (Podemos-CE).

Na mesma sessão de votação, os senadores aprovaram, também de forma simbólica, o requerimento (RQS 413/2022) do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) para realização de sessão especial pelos 50 anos da Rede Amazônica, rede de televisão sediada em Manaus (AM) com atuação em cinco estados.

As sessões especiais serão realizadas em datas a serem agendadas pela Secretaria-Geral da Mesa.