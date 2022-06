Kajuru condena bloqueio de verbas da Saúde, Educação e Ciência e Tecnologia

O senador Jorge Kajuru (Podemos-GO) criticou o recente bloqueio de verbas dos Ministérios da Saúde, da Educação e da Ciência e Tecnologia, no orçamento deste ano. Para ele, trata-se da última ação do governo Bolsonaro contra setores vitais do país.

— Como apontou hoje, em editorial, o jornal O Globo, o bloqueio orçamentário poderia ser algo corriqueiro desde que, abro aspas, “não misturasse três das características mais deletérias da gestão Jair Bolsonaro: o descaso com as necessidades reais do país, o oportunismo eleitoreiro e as obsessões ideológicas” — ressaltou.

Kajuru considerou particularmente grave o contingenciamento orçamentário na área da Saúde, por motivos que considera absolutamente óbvios. Mencionou a pandemia do novo coronavírus, que já provocou a morte de mais de 666 mil brasileiros e que ainda nos ronda, “causando sobressaltos”. Além disso — apontou — o país enfrenta um surto de dengue com o número de casos, em cinco meses de 2022, superior ao registrado em todo o ano passado.

Em pronunciamento nesta quarta-feira (1), o senador lembrou igualmente da necessidade de reforçar a vigilância sanitária devido ao ressurgimento de doenças como sarampo, catapora, caxumba e rubéola.

— Cá entre nós, mais plausível seria manter dinheiro para a saúde do que assegurar recursos de orçamento secreto, de claros objetivos eleitoreiros — afirmou.

Por último, Kajuru condenou o lançamento, pelo governo, de uma caderneta da gestante, que, segundo ele, defende uma série de orientações e práticas consideradas obsoletas por muitos especialistas e inclusive fala em procedimentos contraindicados pela Organização Mundial da Saúde.