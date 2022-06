Humberto: CDH fará diligência após morte de homem em viatura da PRF

A Comissão de Direitos Humanos (CDH) do Senado fará uma diligência na cidade de Umbaúba (SE), onde um homem morreu após ser abordado por policiais rodoviários federais. Foi o que informou o senador Humberto Costa (PT-PE), presidente da CDH, durante pronunciamento nesta quarta-feira (1).

Genivaldo de Jesus Santos, de 38 anos, foi colocado no porta-malas de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no qual ele foi asfixiado com gás lacrimogênio e spray de pimenta. Genivaldo acabou falecendo. O senador ressaltou que a vítima sofria de transtorno mental, tendo sido diagnosticado com esquizofrenia.

Humberto afirmou que o objetivo da visita é cobrar do Ministério Público estadual e federal, da Polícia Civil e da própria Polícia Rodoviária Federal a apuração adequada e imparcial do que aconteceu, com as devidas punições.

— Ao mesmo tempo, nós vamos pedir um aprofundamento dessa investigação, porque, no dia de hoje, num dos jornais de circulação nacional, a Folha de S.Paulo, há dois jovens, da mesma cidade de Umbaúba, que dizem terem sido agredidos por dois policiais rodoviários federais dois dias antes da morte de Genivaldo.

Humberto pediu ainda para que seja votado, em regime de urgência, projeto de lei de sua autoria que prevê indenização de R$ 1 milhão para a viúva e o filho da vítima, e também uma pensão vitalícia no valor de um salário mínimo. Segundo ele, Genivaldo era o único provedor da família, que agora se encontra em situação de extrema dificuldade.