Plenário confirma indicado para representante do Brasil na CPLP

O Plenário do Senado confirmou, nesta quarta-feira (1º), a indicação do diplomata Juliano Féres Nascimento para o cargo de representante permanente do Brasil junto à Comunidade dos Países de Língua Portugueses (CPLP). Foram 41 votos a favor e apenas dois contrários, além de uma abstenção. Antes da votação em Plenário, sua indicação (MSF 41/2022) já havia sido aprovada em sabatina na Comissão de Relações Exteriores (CRE) do Senado, no dia 11 de maio, sob a relatoria do senador Esperidião Amin (PP-SC).

Juliano Féres Nascimento é graduado em economia e ciências sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e iniciou sua carreira diplomática em 1994, como terceiro-secretário no Itamaraty. No exterior, serviu nas embaixadas em Madri, Pretória, Rabat, Cidade do México e Lima. No México e no Peru, desempenhou a função de ministro-conselheiro. Ele também participou da negociação do Acordo de Comércio Preferencial (ACP) entre o Mercosul e a União Aduaneira da África Austral.

Desde 2019, trabalha na assessoria diplomática da Vice-Presidência da República. Ele tem atuado em questões relativas ao Conselho Nacional da Amazônia Legal; às comissões permanentes de alto nível que estruturam o diálogo e a cooperação do Brasil com China, Rússia e Nigéria; e a aspectos das relações com países sul-americanos e com a própria CPLP.