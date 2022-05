Primeira Infância na Escola tem adesão de 1,8 mil municípios

As inscrições para o programa Primeira Infância na Escola estão abertas e, até o momento, 1,8 mil municípios fizeram adesão ao programa. A iniciativa do Ministério da Educação (MEC) é voltada para a educação de crianças de até 5 anos e tem como objetivo promover iniciativas que elevem a qualidade da educação infantil e potencializem o desenvolvimento integral das crianças.

As ações serão implementadas por meio da colaboração entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. A adesão ao programa é voluntária e deve ser realizada mediante assinatura de termo, pelo secretário de Educação do ente federado, disponibilizado no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle (Simec) .

As secretarias de Educação têm até dia 29 de julho para fazerem adesão. Nesse momento, as secretarias de Educação interessadas em aderir devem assinar o termo e indicar a equipe responsável pela coordenação local do programa. A partir da segunda quinzena de junho, o MEC disponibilizará a lista de escolas elegíveis para recebimento do recurso financeiro.

A Secretaria de Educação Básica fornecerá apoio técnico e financeiro para avaliar, monitorar e qualificar as oportunidades de aprendizagem para municípios e escolas de educação infantil.