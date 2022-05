Subcomissão do Pantanal vai acompanhar fórum internacional de turismo em MT

A Subcomissão Permanente de Proteção ao Pantanal, ligada à Comissão de Meio Ambiente (CMA), fará uma diligência para acompanhar o Fórum Internacional de Turismo do Pantanal (FIT - Pantanal 2022). O encontro será realizado no dia 6 de junho em Cuiabá, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. A intenção do presidente da subcomissão, senador Wellington Fagundes (PL-MT), é que além de parlamentares do colegiado, também integrem a diligência o presidente da Embratur, Sílvio Nascimento, e representantes do Ministério do Turismo, da Embrapa Pantanal e das embaixadas do Paraguai e da Bolívia.

— A FIT Pantanal trata este ano dos 50 anos de criação do Dia Mundial do Meio Ambiente pela ONU, que se comemora em 5 de junho. O tema do Dia Mundial do Meio Ambiente em 2022 é "Uma só Terra" e tem como foco a vida sustentável em harmonia com a natureza. Já a FIT Pantanal terá como tema "Um só Pantanal", seguindo o mesmo direcionamento da ONU — explicou o senador durante a votação do requerimento de criação da diligência, nesta quarta-feira (25). Para Wellington, a FIT Pantanal 2022 tem o potencial de oferecer relevantes subsídios ao colegiado.