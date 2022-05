Evento na Terra Indígena ressaltou a importância da proteção da mulher

Evento ocorreu no setor de Irapuá dentro da Terra Indígena do Guarita (Foto: Divulgação)

Um evento ocorrido na Terra Indígena do Guarita, que reuniu representantes de diversas entidades indígenas e não indígenas trabalhou a questão de violência contra a mulher indígena, algo ainda muito presente na comunidade.

O evento denominado “Meu Corpo, Meu Território”, ocorreu na comunidade Irapuá e teve como símbolo a jovem Daiane Griá Sales, que foi estuprada e morta em agosto de 2021.

Promovido pelas mulheres kaingang, o evento ocorreu no dia 18 de maio, Dia Nacional de Combate a Violência e Exploração Sexual contra a criança e adolescentes e contou com a presença de representantes do Conselho Estadual do Povos Indígenas, Conselho de Missões entre Povos Indígenas comandante do 7ª BPM, Major Diego Munari, promotor de Justiça Miguel Germano Podanosche, deputados, prefeitos, vereadores e outras autoridades constituídas na região.

O encontro reuniu mais de 600 pessoas e contou também com a presença do cacique Joel Ribeiro de Freitas, que tem sido reconhecido pelas autoridades como cacique legitimo da Terra Indígena do Guarita, uma vez que esses seguem as diretrizes do Conselho Estadual dos Povos Indígenas que reconhecem a validade da eleição que escolheu Valdonês Joaquim e Joel Ribeiro de Freitas para cacique e vice. Com o impedimento de Valdonês, Joel assumiu o cargo interinamente.

No encontro foi reforçado a importância da luta em favor das mulheres indígenas e através de uma tocha de fogo, símbolo milenar indígena, foi sacramentado o compromisso dos presentes em abraçar a causa em questão.

