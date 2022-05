Zenaide acusa o governo de 'rifar' o patrimônio energético brasileiro

Em pronunciamento nesta terça-feira (24), a senadora Zenaide Maia (Pros-RN) acusou o governo federal de “rifar” o patrimônio energético do país com as eventuais privatizações da Eletrobras e da Petrobras. Ela questionou: quem o presidente Jair Bolsonaro está “querendo enganar com essas mudanças”.

— Porque a gente sabe que é essa a política. Como é que o trabalhador aqui produz o petróleo em real, exporta o óleo bruto e importa em dólar para as pessoas? Não tem quem controle essa inflação.

A senadora também criticou o que chamou de ataques sistemáticos do governo federal à educação pública. Ela se referiu especificamente às propostas de que as universidades públicas “sejam pagas” pelos alunos e de que haja uma regulamentação para o estudo domiciliar — nesse último caso, ela questionou como seria feita a socialização das crianças.