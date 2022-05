Bolsonaro é responsável pela alta nos preços dos combustíveis, diz Kajuru

Em pronunciamento em Plenário, nesta terça-feira (24), o senador Jorge Kajuru (Podemos-GO) criticou o presidente Jair Bolsonaro, afirmando que o chefe do Executivo promove um “processo de avacalhação”, por demitir o presidente da Petrobras, José Mauro Coelho, que ficou apenas 41 dias no comando da estatal.

— E por que esse processo de avacalhação na maior empresa brasileira? Bolsonaro sabe que não vai concluir seu governo com a gasolina ao preço de R$ 2,50, no máximo, como prometeu na campanha de 2018. E nem perto de R$ 4,27 — o valor médio do preço do combustível quando ele tomou posse, em janeiro de 2019. Hoje, o valor médio do litro da gasolina se aproxima de R$ 8,00 — afirmou.

Kajuru disse ainda que o presidente Bolsonaro “encena” o tempo todo ao "fingir" que as altas contínuas nos preços dos combustíveis não são de sua responsabilidade. Acredita que as constantes mudanças no comando da Petrobras servem para “atiçar o consumidor, sobretudo os caminhoneiros”, que se voltam contra a estatal. Para o senador, tudo isso, porém, "além de evidenciar para a sociedade que as constantes trocas no comando na empresa favorecem a instabilidade política, também provoca alta do dólar, um dos fatores relacionados à valorização excessiva dos combustíveis”.

— Bolsonaro vai tentar levar o jogo de cena até outubro, em busca do benefício das urnas. Quer porque quer a reeleição. As encenações repetidas, porém, podem resultar em tiro no pé — concluiu.