As Ouvidorias do Senado e do Conselho Nacional do Ministério Público firmaram uma parceria para troca de informações. Pelo acordo, a Ouvidoria do Senado vai encaminhar as demandas do Ministério Público no caso de recebê-las. De acordo com o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, a participação do cidadão é necessária para o bom funcionamento dos Poderes.